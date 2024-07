Collisione tra due pescherecci, soccorsi da guardia costiera

Due pescherecci sono entrati in collisione nella notte al largo di Civitanova Marche (Macerata), a circa cinque miglia dalla costa: a causa dell'impatto, su uno dei due motopesca si è aperta una falla ma entrambe le imbarcazioni sono state poi comunque scortate al porto di Civitanova Marche senza ulteriori conseguenze. Dopo la segnalazione dell'incidente, è infatti intervenuta subito ad assistere i motopescherecci una motovedetta della guardia costiera di Civitanova Marche.

L'attività di soccorso è stata coordinata dal Centro di soccorso della guardia costiera di Ancona. Preso atto che uno dei pescherecci aveva subito una falla, è stata allerta anche una squadra dei vigili del fuoco intervenuta poi in banchina insieme ad altro personale della guardia costiera di Civitanova Marche. Intorno alle 02.30 entrambi i motopesca sono giunti all'ormeggio a Civitanova Marche. Non si segnalano persone ferite nell'incidente. Le cause della collisione saranno accertate dalla guardia costiera.



