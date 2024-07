Sisma, l'abbazia di Piobbico è tornata all'antico splendore

L'abbazia di Piobbico di Sarnano, in provincia di Macerata, è tornata all'antico splendore dopo la ristrutturazione post sisma. Stamani l'inaugurazione dei lavori alla presenza del commissario straordinario Guido Castelli, del sindaco Fabio Fantegrossi, del vescovo mons. Francesco Massara che ha officiato la santa messa assieme al cardinale Enrico Feroci.

La comunità sarnanese ha partecipato numerosa all'evento, potendo così ammirare una ricostruzione durata circa un anno e realizzata dalla ditta Sepe Group. "È un momento di gioia immensa per la Chiesa e per questa comunità - ha detto all'ANSA mons. Massara -. È tornato allo splendore un gioiello di cultura, fede e bellezza non solo per Sarnano ma per tutto il territorio delle Marche".

"I lavori - ha aggiunto il vescovo - sono stati realizzati in tempi record e sono stati eseguiti grazie a una grande sinergia tra i soggetti istituzionali e la stessa ditta, è stato davvero un grande esempio di lavoro di squadra". Sul fronte della ricostruzione delle chiese della diocesi di Camerino, mons.

Massara ha ricordato che il terremoto ne "aveva danneggiate 350, ma la ricostruzione sta procedendo molto bene e molte di queste chiese le abbiamo già recuperate".

Don Marcello Squarcia, parroco di Sarnano e amministratore dell'abbazia di Piobbico, ricorda che questo edificio di culto "risale all'XI secolo, mentre gli affreschi che abbelliscono le pareti interne risalgono al 1500, con gli autori che restano ancora incerti". "Qui - ha aggiunto il religioso - siamo nella terra del monachesimo benedettino".

A sottolineare l'importanza anche turistica dell'abbazia è stato il commissario Castelli: "È stato restituito alla comunità un autentico gioiello che si inserisce nei percorsi dei grandi cammini, tra cui quello francescano".



