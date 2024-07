Venditori molesti in ospedale, due denunce e foglio di via

Vendono cartoline con insistenza, all'ingresso dell'ospedale, due denunciati e foglio di via per i venditori. Sono due ragazzi italiani che molestavano l'utenza nell'area ospedaliera di Torrette, ad Ancona. Diverse le chiamate dei cittadini alla polizia per segnalare la loro presenza. Ieri pomeriggio una pattuglia delle Volanti è andata a fare un controllo e i due venditori erano ancora presenti, fermati e identificati.

Con la polizia i due giovani si sono giustificati spiegando che erano di passaggio e si muovevano in diverse città italiane cercando di guadagnare qualcosa vendendo cartoline raffiguranti personaggi di cartoni animati. Da un controllo è risultato che avevano dei precedenti con la giustizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e anche in materia di stupefacenti. Sono stati denunciati per accattonaggio molesto.

Ai due italiani è stato fatto anche un foglio di via da Ancona perché non avevano nessun motivo per restare nel capoluogo dorico.

Sono 112 i fogli di via firmati dal questore Cesare Capocasa dal primo gennaio 2024 ad oggi. "La polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini - spiega Capocasa - attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l'attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica."



