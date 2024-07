Trovato morto l'anziano scomparso a Monte Urano

Di lui non si avevano notizie da martedì notte, quando si era allontanato dalla sua casa in contrada Tenna, a Monte Urano (Fermo). Oggi pomeriggio l'epilogo delle ricerche: l'83enne Colombo Sacripanti è stato trovato senza vita lungo il fiume Tenna. Il corpo tra vegetazione è stato scoperto dai cani del reparto cinofilo dei vigili del fuoco.

Ieri mattina, poco dopo l'allontanamento dell'uomo dalla sua residenza, sono scattate le ricerche con la prefettura di Fermo che ha attivato il piano ricerche persone scomparse. Anche il Comune di Monte Urano si era attivato con un appello sui canali social in cui si chiedeva di avvisare subito il 112 in caso di informazione utili alle ricerche.

Le ricerche sono state dirette dal coordinatore speciale dei vigili del fuoco Marco Lambruschi. Sul campo 20 vigili del fuoco, altrettanti volontari e diversi carabinieri. Impegnati nelle ricerche anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 164, i sommozzatori del 115 da Ancona, le squadre sistemi aeromobili di pilotaggio remoto da L'Aquila e Chieti, il servizio di topografia applicata al soccorso dai comandi 115 di Macerata, Pesaro e uomini e mezzi del comando dei vigili del fuoco di Ascoli. oltre alle unità del soccorso alpino della Guardia di finanza de L'Aquila con cani specializzati nella ricerca persone, e i cinofili dei vigili del fuoco di Macerata e Ancona con sette cani. E proprio loro hanno trovato il corpo senza vita dell'anziano.

