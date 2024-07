PicenoCuore, un progetto per la cardioprotezione del territorio

L'Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) di Ascoli Piceno lancia un progetto per la cardioprotezione del territorio. Si chiama "PicenoCuore" ed è volto a migliorare la sicurezza sanitaria della comunità attraverso l'installazione di defibrillatori e la formazione al loro utilizzo. I dispositivi saranno collocati in aree strategiche, nelle piazze delle chiese situate lungo il territorio delle diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto, con l'obiettivo di garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze cardiache.

"Questa - ha spiegato il presidente provinciale Ucid Alberto De Angelis nel corso di una conferenza stampa alla quale era presente il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti - è un'iniziativa molto articolata, ma rappresenta un ulteriore modo attraverso il quale la nostra associazione può mettersi al servizio della collettività". Il progetto, che è al momento un'iniziativa pilota, prevede l'installazione iniziale di due defibrillatori: uno presso la Cattedrale di Santa Maria della Marina a San Benedetto del Tronto e l'altro nella Chiesa di San Francesco in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

Alessandro Speca, governatore della Misericordia di Grottammare ed esperto nel campo della cardioprotezione, ha ricordato che "la morte cardiaca improvvisa colpisce una persona su mille. Parliamo del cosiddetto infarto del miocardio e si può fare veramente tanto per cercare di salvare una vita in quel genere di situazione. Esistono i progetti di defibrillazione precoce e si sta lavorando da più parti per una diffusione sempre più capillare di dispositivi. Purtroppo questa politica - ha rimarcato Speca - si sta recependo molto lentamente, ma spero che, prima o poi, arriverà il momento in cui ci sarà un defibrillatore per ogni condominio, se non addirittura per ogni abitazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA