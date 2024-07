Il sindaco di Fano nomina il nuovo cda di Aset spa

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha nominato i propri quattro rappresentanti nel nuovo cda di Aset spa, la partecipata del Comune di Fano. Alla guida della società ci sarà il nuovo presidente e amministratore delegato Giacomo Mattioli, affiancato dalla vice presidente Maria Antonia Rita Cucuzza e dai consiglieri Francesca Fiorelli ed Enzo Di Tommaso.

Con questo nuovo assetto di governance, si intende attribuire una nuova strategia ad Aset puntando su innovazione, trasparenza ed efficienza. Al termine dell'assemblea dei soci, Serfilippi ha dichiarato: "Vogliamo rilanciare il ruolo di Aset e la sua funzione all'interno del nuovo contesto dei servizi pubblici, regolati da Arera e dalle autorità locali. L'obiettivo primario è rivolto alla qualità dei servizi, per ridurre i costi verso i cittadini e imprese, puntando su una strategia da condividere con i comuni soci, che rivolga lo sguardo alle future gare per l'affidamento dei servizi gas, idrico e rifiuti".

"Il nuovo cda - osserva il sindaco - avrà il compito di affrontare le sfide future con una pianificazione orientata a crescita e innovazione, implementando nuove soluzioni per rispondere alle sfide del mercato e alle esigenze dei cittadini.

Tra le priorità strategiche: migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare i processi interni per garantire una gestione più efficiente di risorse e servizi offerti e l'attuazione di iniziative volte alla riduzione degli sprechi, al riciclo e alla differenziazione dei rifiuti: in questo caso penso ai cassonetti interrati e intelligenti con l'obiettivo di mantenere le aree più pulite insieme ad una una maggiore efficienza".

Intanto, ieri sera il sindaco ha partecipato all'assemblea pubblica, voluta dal primo cittadino, a Casa Betlem per accogliere le esigenze dei quartieri sugli interventi in tema di Adriatic Link, prima che il documento approdi in Consiglio Comunale e l'amministrazione firmi la convenzione con Terna: ha ribadito che "la maggior parte delle risorse legate alla realizzazione di Adriatic Link da parte di Terna saranno concentrate su Carrara, Cuccurano, Falcineto e Metaurillia".

"Abbiamo a disposizione 12,3 milioni di euro da parte di Terna - ha detto il sindaco Serfilippi -. Noi intendiamo destinare 7,4 milioni di euro per le opere di compensazione, così da ridurre al minimo l'impatto di queste infrastrutture, mentre 4,9 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di interventi per i quartieri di Carrara e Cuccurano. In questo contesto dobbiamo considerare anche Metaurilia, per la quale abbiamo organizzato un'assemblea pubblica giovedì 1 agosto alle ore 20.45 per definire gli interventi richiesti".

Per Carrara ha chiarito che le "opere saranno finalizzate a sostenere e potenziare questi quartieri e ad accogliere le istanze dei cittadini. L'obiettivo è portare a casa il massimo risultato possibile, sfruttando questa situazione per risolvere criticità che da anni frenano lo sviluppo di questo territorio.

Ribadisco - ha concluso - che tra amministrazione e cittadini ci deve essere una forte unità di intenti, fondamentale per ottenere quanto più possibile".



