Da Viterbo a Falconara, 70enne denunciato per tentato furto

Denunciato per tentato furto aggravato a Falconara Marittima un settantenne della provincia di Viterbo e in Italia senza fissa dimora.

L'uomo, la sera del 16 giugno scorso, dopo la chiusura del locale, ha tentato di armeggiare e forzare con un cacciavite la porta di ingresso di un bar nella periferia di Falconara Marittima, senza riuscire ad entrarvi all'interno.

I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell'attività di indagine svolta di iniziativa, lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Le indagini dei carabinieri sono scattate con l'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza esterno del bar.

Dalla visione i militari sono riusciti a risalire al volto dell'uomo. Quindi è risultato fondamentale, per il buon esito delle indagini, gli accertamenti di comparazione delle immagini che hanno permesso di giungere all'identificazione del settantenne, risalendo alle sue generalità.



