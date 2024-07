Sportello imprese, sinergia Università Urbino-Confindustria

L'Università di Urbino lancia il nuovo Sportello Imprese in collaborazione con Confindustria Pesaro Urbino. Il servizio fornirà supporto e consulenza sulle opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo. Il prorettore vicario dell'Università di Urbino, Vieri Fusi, e il direttore di Confindustria Pesaro Urbino, Andrea Baroni, hanno evidenziato l'importanza di questa collaborazione. "L'apertura dello Sportello Imprese rappresenta un ponte diretto tra l'Ateneo e il tessuto imprenditoriale, fondamentale per stimolare la crescita e l'innovazione nel nostro territorio", ha dichiarato il prorettore vicario Fusi.

"Collaborare con l'Università - ha aggiunto il direttore, Andrea Baroni - significa per noi potenziare l'innovazione e la competitività nei mercati internazionali, anche attraverso la possibilità, come in questo caso, di intercettare fondi europei per accrescere le capacità organizzative di innovazione delle imprese". L'accesso allo sportello è libero e le aziende interessate possono usufruire del servizio presso l'Ateneo. Il prorettore alle Terza Missione e Public Engagement, Fabio Musso, ha fornito un approfondimento sul ruolo dello Sportello Imprese.

"Offriamo consulenze personalizzate per individuare le linee di finanziamento più adatte, assistenza nella preparazione delle domande e promuoviamo la collaborazione tra l'Università e il mondo imprenditoriale per progetti di ricerca e sviluppo. Il nostro obiettivo è sostenere la crescita economica e sociale del territorio attraverso la competenza, la collaborazione e l'innovazione".



