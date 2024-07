Imprese raccolgono fondi e donano pulmino per disabili

Un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. E' stato fornito all'associazione La Carovana onlus di Ancona grazie alla società Progetto Mobilità Garantita Italia, in contatto con l'assessorato alla Salute e Politiche Sociali del Comune di Ancona che ha promosso una raccolta fondi a sostegno dell'acquisto di un mezzo di trasporto speciale.

Il mezzo sarà dato in comodato d'uso gratuito all'associazione La Carovana onlus che si occupa da oltre 30 anni di assistenza, ricreazione e tempo libero per i soggetti diversamente abili: 38 ragazzi assistiti da volontari e supportati in una serie di attività di laboratorio e di carattere sportivo. Il mezzo è stato consegnato ufficialmente ieri in Comune. Presenti l'assessore Manuela Caucci, la presidente dell'associazione Giuseppina Garritano e il presidente della fondazione La Carovana Mirco Ametisti.

"Condividiamo il raggiungimento di un obiettivo significativo - ha detto l'assessore Caucci - per il miglioramento delle condizioni di vita di persone con fragilità". Hanno contribuito alla raccolta 35 aziende locali.



