Droga per 500mila euro nel garage della nonna, giovane 27enne

Nascondeva droga per un valore di circa mezzo milione di euro nel garage della nonna. E' stato arrestato dalla guardia di finanza di Macerata un 27enne mentre un suo cliente di 31 anni è stato denunciato. Entrambi sono maceratesi. Il carico di sostanze stupefacent - 36 chili tra cocaina, marijuana, hascisc ed ecstasy è stato trovato ieri a Macerata - era in parte all'interno di un congelatore.

Ad insospettire i militari del nucleo di polizia Economico-finanziaria delle Fiamme gialle sono stati i comportamenti di due conducenti di auto avvistati lungo le vie di Macerata. I militari li hanno raggiunti e fermati per un controllo: il più giovane era al volante di una Fiat Idea, l'altro a bordo di una Fiat Tipo.

All'interno di questo ultimo veicolo i finanziari hanno trovato un involucro contenente 100 grammi di hascisc. Il 31enne ha ammesso di averlo acquistato dal 27enne poco prima; per questo i baschi verdi sono andati nell'abitazione di quest'ultimo per perquisirla. In casa hanno trovato altri 35 gammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish. Messo alle strette il 27enne ha ammesso di aver altre sostanze stupefacenti stoccate nel garage della nonna sempre a Macerata.

Dai successivi controlli dei finanziari è emerso un vero e proprio bazar della droga in parte occultata in un congelatore a pozzetto: 29,9 chili di hascisc, 5,7 chili di marijuana, mezzo chilo di cocaina, 300 grammi di ecstasy e 340 sigarette elettroniche di fabbricazione Usa contenenti olio di cannabis e con un altissimo principio attivo drogante pari all'85%. La droga è stata sequestrata. II 27enne è finito ai domiciliari in attesa della convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA