Vescovo visita Capitaneria di porto di San benedetto del Tronto

L'Arcivescovo Gianpiero Palmieri ha visitato ieri la sede della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).Un'occasione anche per fare il punto della situazione sugli imminenti festeggiamenti in onore della Madonna della Marina, primo fra tutti, la processione in mare, l'evento più atteso dell'estate, che attira ogni anno migliaia di visitatori da ogni dove. Accolto dal capo del Compartimento Marittimo, capitano di Fregata Alessandra Di Maglio, il vescovo della diocesi di Ascoli-San Benedetto-Ripatransone è stato imbarcato sulla Motovedetta Sar Cp 843 per osservare da vicino iwaypoints che caratterizzeranno la navigazione.

Una volta riguadagnato l'ormeggio, dopo aver navigato fino a raggiungere il traverso della chiesetta dedicata a San Francesco da Paola, monsignor Palmieri ha potuto constatare che "la processione in mare in onore della Madonna della Marina è, soprattutto, omaggio della città al mare. Un mare fonte di sostentamento, una eredità proveniente dal passato, un patrimonio presente. Per uno sviluppo sostenibile, storicamente e quotidianamente sostenuto con tenacia e passione da questa Capitaneria di porto".

La visita è proseguita con una assemblea con tutto il personale, in occasione della quale il vescovo ha impartito la propria benedizione. "La sua visita, eccellenza reverendissima, onora la Guardia Costiera, da sempre impegnata senza soluzione di continuità per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e nell'essere incondizionatamente al servizio della collettività", queste le parole di ringraziamento indirizzate al vescovo dal comandante Di Maglio. L'incontro è stato sugellato con il tradizionale omaggio del crest, un distintivo del Corpo, e la firma sul libro d'onore.



