Guardia Costiera Ancona, intensa attività controlli e soccorsi

Prosegue senza sosta l'attività degli uomini e donne della Guardia Costiera di Ancona impegnati, via terra e via mare, dal 15 giugno scorso, nell'Operazione Mare e Laghi Sicuri 2024, a tutela di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono di fruire delle coste e dei mari della provincia di Ancona ed, in generale, nella tutela dell'ecosistema marino e dell'ambiente a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera.

Nell'ultima settimana, i controlli effettuati dai militari della Capitaneria di porto sono stati in totale 81, dei quali 71 in mare da parte dei militari imbarcati sui mezzi navali, durante i quali sono stati rilasciati 8 bollini blu. Sulla fascia costiera, i militari hanno effettuato 30 controlli, nel corso dei quali particolare riguardo è stato accordato alla ottemperanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza balneare da parte degli stabilimenti balneari.

L'attività di accertamento ha consentito di elevare sette sanzioni amministrative per l'inosservanza dei seguenti comportamenti illeciti: limiti di navigazione dalla costa; disposizioni contenute nell'Ordinanza di Sicurezza balneare.

Nel corso della settimana, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ancona ha ricevuto la richiesta di soccorso proveniente da un mezzo navale di tipo supply vessel, il cui comandante era stato colto da malore, a circa sei miglia dal porto di Ancona. Nell'immediatezza, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha assunto il coordinamento del soccorso, inviando in zona la motovedetta SAR Cp861 e poi, ha stabilito un contatto telefonico tra il 118 e l'unità per effettuare un primo triage, da cui è emerso un malore legato a patologia di tipo neurologico che ne sconsigliava il trasbordo. La motovedetta è rimasta in assistenza del supply vessel in navigazione sino all'ormeggio nel porto di Ancona, ove il comandante è stato affidato alle cure del 118, preallertato dalla Sala Operativa.

Durante il fine settimana, a seguito di numerose richieste di assistenza pervenute da piccoli natanti del tipo sup e canoe, in difficoltà a rientrare a terra a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine, la Sala Operativa di Ancona ha coordinato i soccorsi in favore dei piccoli natanti disponendo l'invio in zona della Motovedetta Sar CP 861 che ha operato, congiuntamente ai mezzi navali minori intervenuti, sino al rientro a terra dei mezzi in difficoltà. Da ultimo, dopo la ricezione di una chiamata di soccorso per un 70enne colto da malore presso la località Grotta Azzurra al Passetto di Ancona, tratto di costa abbastanza impervio da raggiungere via mare, la Sala operativa della Capitaneria di porto di Ancona ha subito inviato propri mezzi nautici. Tuttavia, considerate le condizioni del malcapitato, lo stesso è stato caricato a bordo dell'eliambulanza del 118 e trasferito all'ospedale di Torrette.

Durante la stagione estiva, "proseguirà lo sforzo della Guardia Costiera al fine di garantire l'ordinato ed il sicuro svolgimento delle attività nautiche e balneari lungo l'intero litorale della regione Marche".



