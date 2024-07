Aset, per rottura tubazione intervento tempestivo di ripristino

Tubazione rotta in via Brigata Messina a Fano. Aset Spa: "alle 12 era già tutto risolto".

"Intervento tempestivo, nove le persone sul posto", fa sapere la società di servizi. "L'episodio è dovuto alla siccità. Nove persone sul posto per un intervento durato all'incirca mezza giornata". Sono alcuni dei dati relativi all'intervento eseguito domenica 21 luglio da Aset Spa in via Brigata Messina, a Centinarola di Fano, interessata dalla rottura di una tubazione con conseguente perdita d'acqua in strada".

"Come dimostrano i grafici in allegato, l'episodio si è verificato intorno alle 5, mentre la società dei servizi è stata allertata circa un'ora più tardi. Sono così intervenuti sia la squadra reperibile di Aset Spa (composta da quattro persone) sia la squadra operativa della ditta incaricata - la Riccardi Costruzioni - con altre cinque persone e i necessari mezzi operativi. Il personale ha prontamente provveduto al taglio di una porzione di tubo, sostituendo la parte danneggiata per una lunghezza di circa 3-4 metri".

"Attraverso l'apertura e la chiusura degli organi di intercettazione presenti nell'infrastruttura si è riusciti ad eseguire l'intervento limitando al massimo il disservizio. - afferma la società - Inevitabile, dunque, la temporanea interruzione del servizio idrico, che ha riguardato soltanto le abitazioni presenti in via Pastrengo. Le case che si trovano di fronte al punto esatto della rottura vengono infatti alimentate da un'altra condotta".

"La prontezza dell'intervento ha fatto sì che il problema sia stato risolto nell'arco di tre ore, ovvero intorno alle 8 del mattino: - prosegue - lo si evince sempre dal grafico allegato, che dimostra una stabilizzazione della portata d'acqua già per quell'ora. A mezzogiorno l'acqua dispersa sulla carreggiata era già rientrata, la condotta è tornata operativa, e alle 13 la strada è stata riaperta.

La rottura ha riguardato una condotta di alimentazione dell'acquedotto cittadino in ghisa grigia, del diametro di 250 millimetri, che da Monte Illuminato scende lungo via Flaminia fino al centro città. Si tratta di una tubazione che non aveva mai presentato criticità".

"La sua rottura è in tutta probabilità dipesa dalla siccità che sta caratterizzando il nostro territorio: - spiega la società - la mancanza di piogge fa infatti sì che il terreno si presenti particolarmente secco, con conseguenti movimenti sotterranei che finiscono per incidere anche sull'integrità dei tubi dell'acquedotto".

Aset Spa intende dunque "ringraziare il personale intervenuto sul posto, che ha dimostrato sul campo la sua tempestività e la sua professionalità. Si ringraziano anche i cittadini per la collaborazione e per la comprensione rispetto a quanto accaduto".



