39/o Monsano Folk Festival nel ricordo di Giovanna Marini

Nel ricordo della cantautrice e ricercatrice romana Giovanna Marini, voce della canzone popolare italiana, scomparsa l'8 maggio scorso, si terrà dal 3 al 24 agosto il 39/o Monsano Folk Festival, rassegna internazionale ed itinerante di musica popolare originale e di revival curata dal Centro Tradizioni Popolari con l'ideazione e la direzione artistica di Gastone Pietrucci.

Il festival, tra i più longevi e prestigiosi del settore, si apre e si chiude a Monsano (Ancona), con dieci appuntamenti musicali che interesseranno anche altri comuni delle Marche: Camerata Picena, Morro d'Alba, Serra de' Conti, Jesi, Polverigi, Pieve Torina, Alteda di Montegiorgio.

Si inaugura il 3 agosto in Piazza dei Caduti a Monsano con un concerto sotto le stelle, occasione per La Macina di presentare "Il dono che non si nega", ultimo di 20 lavori discografici dello storico gruppo di ricerca e canto popolare marchigiano. Il 4 agosto Camerata Picena ospita la messicana Eréndira Diaz e la marchigiana Silvia Spuri su canzoni d'amore e disamore dal Sudamerica alla Francia. A Pievetorina nel maceratese l'8 agosto c'è il gruppo Oneiric Folk. Seguono a Morro d'alba il nuovo progetto folk-jazz del batterista marchigiano, Michele Sperandio, in "The sea of music" (9 agosto), a Serra De Conti l'omaggio a Piero Cesanelli e al poeta Francesco Scarabicchi con La Macina e Luisa Ridolfi (10 agosto), a Jesi il ricordo in musica del primo grande informatore de La Macina, Pietro Bolletta, l'anziano grazie al quale il gruppo ha potuto recuperare canti scomparsi della regione (11 agosto).

Il 16 agosto il festival è a Montegiorgio, nel fermano, con i brani popolari più celebri ritrovati da Gastone Pietrucci nella cinquantennale ricerca sul campo delle tradizioni orali marchigiane. Il 18 agosto si torna a Monsano per il concerto di The sleeping whale. 23 agosto a Polverigi il concerto di Lara Giancarli, giovane cantautrice, attrice e ricercatrice musicale.

Il 24 agosto il gran finale è in Piazza dei Caduti a Monsano con il concerto folk rock de La Macina e dei Gang.



