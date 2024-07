Motorino senza assicurazione e targa semicoperta, denunciato

Un 33 anni guidava il proprio ciclomotore senza copertura assicurativa e, per eludere i controlli su strada, aveva reso irriconoscibile la targa del ciclomotore, applicando del nastro adesivo nero per contraffarla dall'originale. Lo hanno scoperto e denunciato i carabinieri della stazione di Falerone (Fermo).

Ad Amandola (Fermo), invece, nell'ambito di servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un romeno pluripregiudicato 33enne, alla guida della sua utilitaria: è emerso che aveva la patente revocata.

L'utilitaria è stata sottoposta a fermo amministrativo e le autorità giudiziaria e amministrativa competenti, sono state informate per ulteriori provvedimenti.



