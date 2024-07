Rottura tubazione acquedotto a Fano, fornitura idrica ripristinata

Un incendio si è sviluppato nella notte all'interno di un compattatore nel centro di raccolta differenziata dei rifiuti di Marche Multiservizi in via Toscana a Pesaro. Sul posto, verso le 3, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro con un'autobotte: i pompieri hanno contenuto le fiamme con liquido schiumogeno.

Dopo che il container è stato svuotato, i vigili del fuoco hanno proseguito a smassare e spegnere le fiamme, divampate per cause accidentali, nel resto del materiale evitando che si propagassero ad altre attrezzature. Il compattatore, pur interessato dal rogo e dal denso fumo sprigionato, non sarebbe stato danneggiato strutturalmente.

Sempre in provincia di Pesaro Urbino, ma a Fano, i vigili del fuoco sono stati impegnati verso le 5.40 di stamattina in via Brigata Messina per le prime operazioni di emergenza e di monitoraggio dopo l'ingente perdita d'acqua causata dalla rottura di una tubazione dell'acquedotto, che ha prodotto allagamenti in strada, di cantine e garage. Nella zona ci sono stati problemi di fornitura idrica, è stata anche interrotta temporaneamente la strada allagata per motivi di sicurezza e per permettere a operai e tecnici del servizio idrico di ripristinare la situazione: la conduttura è stata chiusa a monte per la riparazione del guasto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.

La fornitura idrica è stata ripristinata nel pomeriggio, verso le 15 dopo l'intervento di tecnici e operai del servizio idrico che stavano operando dalle 6 di questa mattina dopo la scoperta del guasto e la conseguente chiusura della strada.

Intanto, nel Maceratese, squadre dei vigili del fuoco stanno operando per spegnere un incendio di sterpaglie che ha interessato una zona di Passo del Bidollo frazione di Corridonia.



