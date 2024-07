Controlli polizia sul litorale, agenti del mare aiutano una barca in difficoltà

All'altezza del Trave a Portonovo, poliziotti del mare con i loro acquascooter, hanno dato ausilio a un'imbarcazione in difficoltà a causa del forte vento e delle forti onde, che non consentivano allo skipper di rimanere stabile ed in condizioni di sicurezza nel punto di ancoraggio.

E' una delle attività effettuate dalla polizia durante i controlli del weekend con "Estate insieme in sicurezza 2024" sul litorale anconetano che va da Numana a Senigallia, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e fortemente voluto dal questore Cesare Capocasa.

I controlli si sono svolti su strada, dall'alto e dal mare: dall'alto grazie alla presenza dell'elicottero della Polizia di Stato del Reparto volo di Pescara che ha sorvolato la costa e le zone a più alta densità della città, per garantire costantemente l'ordine e la sicurezza pubblica; dal mare, grazie al costante presidio delle volanti del mare, gli acquascooter della Polizia condotti da due operatori specializzati della Questura di Ancona, che vigilano costantemente per garantire sicurezza e tranquillità per turisti e cittadini che affollano le spiagge ed il mare dorico. Proprio durante questi controlli gli agenti, in sella agli acquascooter, hanno soccorso l'imbarcazione al Trave.

Le moto d'acqua hanno fatto soste stamattina al Passetto e a Portonovo, per regalare qualche momento di allegria a tutti i bambini incuriositi e regalare gadget ai curiosi grandi e piccini.

Non solo controlli, ricorda la Questura, ma anche "prossimità su strada grazie agli stand dei poliziotti che hanno garantito la loro presenza nella piazzetta a Numana ieri ed oggi allo stabilimento balneare al Passetto. Momenti di vicinanza e di prossimità per tutta la cittadinanza, grazie anche alla distribuzione delle brochure per il contrasto al bullismo, alla violenza di genere e a tutti quegli odiosi fenomeni spesso difficili da contrastare, con indicazione dei numeri utili da contattare e con efficaci consigli anche per i più giovani.

Prevenzione, ascolto, vicinanza e presenza - prosegue - sono le parole chiave che hanno contraddistinto l'attività della Polizia di Stato anche questo weekend".

Sul versante dei controlli sono state 93 le persone controllate, di cui 24 quelle con precedenti. Le autovetture controllate sono state invece 57. Tra i soggetti controllati tre, irregolari sul territorio, sono stati espulsi mediante ordine del questore ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Si trattava di due egiziani di 38 e 41 anni ed un pakistano di 25 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA