Alberi caduti e danni per vento forte in varie zone delle Marche

Danni e disagi per le folate di vento forte stamattina in varie zone delle Marche in particolare nelle province di Ancona, Fermo e Pesaro Urbino. Ad Ancona sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco in mattinata odierna dai vigili del fuoco a causa del forte vento che ha provocato la caduta di alberi sulla sede stradale, la rottura di insegne e tende da sole. La zona più interessata è stata la fascia costiera della provincia. La situazione è ritorna presto alla normalità.

Problemi per il vento anche nel Fermano dove sono dovuti entrare in azione i vigili del fuoco, in particolare per piane e rami caduti in strada. Disagi e interventi simili anche nel Pesarese in particolare nella zona costiera di Pesaro e Fano.





