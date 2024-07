A San Benedetto mostra di Michelangelo Pistoletto e Mary Zygouri

Inaugurata nella Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) l'esposizione "Sub Rosa. Il segreto di Venere". Mostra di Michelangelo Pistoletto e Mary Zygouri che viene ospitata in uno dei luoghi più simbolici della città dal 18 luglio al 29 settembre prossimo.

La mostra, promossa dall'Associazione Endeca Agitatore Culturale, Partner Fondazione Plart, Presidente Maria Pia Incutti, si avvale del Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e della Fondazione Pistoletto Cittadellarte ed è a cura di Rosalba Rossi.

All'inaugurazione, ieri sera, presenti il sindaco Antonio Spazzafumo, l'assessora comunale alla Cultura, Lia Sebastiani, la presidente della Fondazione Plart Maria Pia Incutti, la presidente dell'Associazione Endeca Agitatore Culturale e curatrice della mostra Rosalba Rossi, gli storici dell'arte Tommaso Strinati e Marino Capretti e del poeta Gianni Marcantoni, oltre all'artista Mary Zygouri.

"La mostra delle opere di Michelangelo Pistoletto, che la città accoglie nel suo spazio espositivo più prestigioso, la Palazzina Azzurra, - ha detto il sindaco Spazzafumo - è motivo di grande orgoglio per l'Amministrazione comunale".

"Ritengo - ha osservato Maria Pia Incutti - sia una prerogativa di collezionisti illuminati quella di poter offrire al pubblico, a chi non ha la possibilità di vivere queste cose, parte del proprio patrimonio". "Con questa mostra, binomio imprescindibile di cultura e territorio, - ha sottolineato Rosalba Rossi - l'arte è un vero motore di trasformazione sociale. Il percorso della mostra è un'interpretazione non solo dal punto di vista artistico ma anche sociale e culturale. Visti tutti questi elementi, visto quanto l'arte riesce a mettere in relazione, - ha chiesto - cosa vogliamo diventi questo territorio?" Gli splendidi ed eleganti esterni della Palazzina Azzurra, dall'inconfondibile stile razionalista, ospiteranno la grande scultura in marmo bianco di Carrara e acciaio di Pistoletto "Rosa trafitta" (1982-83), praticamente inedita; all'interno verrà esposto uno dei celebri Quadri specchianti degli stessi anni, un Ritratto di donna napoletana, serigrafia su acciaio inox lucidato a specchio. Mary Zygouri, artista visiva classe 1973 nata ad Atene, che vive e lavora tra la Grecia e l'Italia, proporrà in grande sinergia un video della performance site-specific Venus of the rags/In Transit/Eleusis: racconta una performance del 2014 in occasione della quale l'artista trascinò a mano su un carretto improvvisato nella periferia di Eleusi, in Grecia, una copia della Venere degli stracci (1967) di Pistoletto, esponendola per le strade come una sorta di macchina processionale laica.



