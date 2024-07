Tajani, voto diverso in Europa? Nessuna ricaduta interna

"In Europa c'è la garanzia di Forza Italia, garanzia di una forza politica seria, affidabile, credibile, responsabile, su cui tutti possono contare ma non ci sarà alcuna ricaduta interna". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti sul voto contrario a Ursula Von der Leyen di Fratelli d'Italia e Lega rispetto al voto favorevole di Forza Italia, a margine della riunione del Comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni a Portonovo di Ancona a cui hanno preso parte, tra gli altri, gli ex premier Romano Prodi ed Enrico Letta, presidente del Comitato scientifico della Fondazione, in un incontro moderato dalla giornalista Rai Monica Maggioni.

"E' chiaro da sempre che apparteniamo a famiglie politiche differenti a livello europeo - ha aggiunto Tajani - Abbiamo sempre governato assieme e continueremo a governare assieme, compreso in questa città (Ancona, ndr) e regione (Marche, ndr) come in tante altre parti d'Italia, quindi nessuna conseguenza".

"Gli elettori hanno premiato le forze di centrodestra che continueranno a lavorare nell'interesse dee cittadini - ha concluso il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia - qui in Italia. A Bruxelles noi di Forza Italia faremo la nostra parte per continuare a dare risposte positive ai cittadini".



