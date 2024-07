Jazzap, Naomi Berrill, presenta in trio suo album "Inish"

Anticipato dal singolo Sea Warrior, dedicato alla figura della piratessa irlandese Grace O' Malley, il nuovo quarto album dal titolo "Inish" narra della vita di Inishark e Inishbofin, due isole situate davanti alla costa ovest dell'Irlanda. Un ciclo di storie, reali o di fantasia, che dalla quotidianità da cui prendono vita si elevano a mito. Divinità, animali, o semplici pescatori, sono i protagonisti delle dieci tracce che compongono l'album; dieci canzoni tra il mare e la terra, dove le vicende e i sentimenti narrati appartengono a un microcosmo di cui tutti siamo attori e spettatori.

Sabato 20 luglio, alle 20 alla Torre dell'Orologio di Rotella, sul palco di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, la cantante e violoncellista di origini irlandesi, Naomi Berrill, presenta in trio il suo album più recente "Inish".

Il concerto, a ingresso gratuito e in collaborazione con il Festival dell'Appennino, vedrà sul palco anche Lorenzo Pellegrini alle chitarre, voce e Synth, e Andrea Beninati alla batteria, violoncello e synth.

Domenica 21 luglio, alle ore 20 al Belvedere di Balzo a Montegallo, tutt'altra sonorità con il concerto di cantante e sassofonista Helga Plankensteiner "jelly Roll plays Morton".

Alla guida di un quintetto formato da Achille Succi al clarinetto, Glauco Benedetti alla tuba, Michael Losch al piano e Marco Soldà alla batteria, la Plankensteiner presenta un repertorio dedicato interamente alle composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi "inventore del jazz".

Gli arrangiamenti in chiave polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di questo genio degli albori del jazz. L'album omonimo, uscito per l'etichetta tedesca Jazzwerkstatt, è stato nominato tra i 15 migliori dischi del 2022 dal Top Jazz di Musica Jazz.

Gli appuntamenti di Jazzap continuano sabato 27 luglio, ore 20 a Force, al Belvedere di Quinzano, con il concerto della pianista, cantante e compositrice cubana Jani McPherson.

Domenica 28 luglio alle 21.30, in piazza di Paggese ad Acquasanta Terme, il quartetto statunitense The Bad Plus.

Chiude l'edizione 2024 di JazzAp, martedì 30 luglio in Piazza Peretti a Grottammare, ore 21.30, il concerto del duo composto dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis e dal sassofonista Stefano Cocco Cantini.

Giunto alla terza edizione, Jazzap è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale della città di Ascoli: una contaminazione di generi musicali, eventi culturali, paesaggi, luoghi e persone. Un invito a vivere insieme la ricchezza che nasce dall'incontro della cultura musicale e grandi artisti internazionali con le meraviglie del territorio.

Dopo i successi delle due edizioni passate, JazzAP continua a portare artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno.

A partire dal 14 giugno e per oltre un mese e mezzo, fino al 30 luglio, i nomi del panorama musicale mondiale guidano l'onda di eventi che attraversa il territorio e incontra i paesaggi dei Sibillini e dei Monti della Laga, il mare della riviera adriatica, il travertino di Ascoli Piceno, la meraviglia sospesa dei borghi di collina, già cantati e apprezzati da artisti di tutto il mondo.



