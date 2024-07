Accordo per potenziare le reti digitali del cratere sisma

Siglato l'accordo tra la Struttura commissariale per la ricostruzione post sisma e Infratel. La firma stamani presso la sede della Struttura commissariale, dove si è tenuto l'incontro tra il commissario straordinario, Guido Castelli, il coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Mario Fiorentino, e Alfredo Maria Becchetti, presidente di Infratel Italia, società pubblica impegnata in interventi diinfrastrutturazione del Paese per il superamento del digital divide e la diffusione di servizi di connettività avanzati.

Il confronto è stato l'occasione per siglare, appunto, una convenzione tra le parti volta a potenziare l'infrastrutturazione di base, finalizzata all'aumento della resilienza della connessione nei 183 comuni del cratere prevista del progetto di innovazione digitale per le aree del sisma 2009 e del 2016.

Durante la riunione è stata inoltre condivisa l'intenzione di realizzare insieme nuove sperimentazioni con l'obiettivo di rendere sempre più l'Appennino centrale un modello di sviluppo sostenibile di riferimento, anche sotto il profilo dell'innovazione.



