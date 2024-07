San Benedetto, misure per tutelare persone fragili dal caldo

Alla luce della persistente allerta rossa per il caldo il Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ha predisposto una serie di misure volte a tutelare le persone più fragili, in particolare gli anziani.

Presso il Centro sociale per la terza età "Primavera" di via Piemonte è aperto il "Disco Verde ", un servizio diurno rivolto alle persone con più di 65 anni autosufficienti che intendono trascorrere qualche ora in uno spazio climatizzato con la possibilità di seguire attività di animazione o vedere la tv. Il Centro è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18 ed è possibile pranzare al prezzo di 9 euro. Per informazioni ci si può rivolgere al Centro "Primavera" (0735 781911).

Uno spazio pubblico dov'è possibile trovare refrigerio è l'atrio della sala consiliare, dove è possibile dissetarsi con acqua fresca, e la biblioteca Comunale "G. Lesca" per consultare libri e leggere quotidiani dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 (orario in vigore fino al 9 agosto).

La Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione un servizio di consegna a domicilio di farmaci, telefonando al 0735/781180.

Infine, il Comune rivierasco sta valutando se riproporre l'iniziativa, attuata nello scorso fine settimana dal Gruppo comunale di Protezione civile, di pattugliamento delle zone di aggregazione di persone anziane con la distribuzione di bottigliette di acqua.



