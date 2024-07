Guida contromano e urta motoveicoli, denunciato dalla polizia

Guida l'auto condotta a zig zag, contromano, urta e fa cadere alcuni motoveicoli in sosta e poi viene sorpreso dai poliziotti con un tasso alcolemico di 2,47 grammi per litro. E' accaduto nella notte in via Trento ad Ancona dove alcuni passanti avevano notato i movimenti della vettura che poi si è allontanata. Poco distante i poliziotti hanno trovato l'uomo, un 50enne, in stato di semi-coscienza, seduto sul sedile del conducente. E' apparso infastidito, è sceso barcollante, non è riuscito a fornire spiegazioni sul perché si trovasse lì e ha avuto un atteggiamento arrogante con gli agenti. E' risultato positivo all'etilometro con valore di 2,47 (limite 0,5 g/l): la patente gli è stata ritirata, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e l'uomo deferito per guida in stato di ebbrezza.

Un altro intervento della polizia ieri in Piazza d'Armi ad Ancona. Gli agenti hanno contattato una 29enne che aveva chiesto l'intervento, sostenendo di aver avuto una discussione con un 30enne condomino che l'aveva anche schiaffeggiata: lui la accusava di non avergli restituito la somma prestata di 350 euro mentre lei sosteneva di non aver alcun debito. All'arrivo dei poliziotti il 30enne si era già allontanato e la donna è stata resa edotta delle sue facoltà di legge. La 29enne ha riferito di aver bisogno di cure mediche poiché spaventata e scossa per quanto accaduto: gli agenti hanno dunque allertato posto personale sanitario che è arrivato sul posto e l'ha trasportata in ospedale per le cure del caso.



