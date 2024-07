Piceno Cinema Festival, una sezione per i film prodotti con l'IA

Per la prima volta in Italia un festival del cinema dedica una sezione ai film prodotti integralmente con l'intelligenza artificiale. Lo storico primato va attribuito al Piceno Cinema Festival (Pcf), che di record ne vanta anche un altro, essendo la prima rassegna cinematografica al mondo a svolgersi nell'arco di sette settimane consecutive e in sette location diverse, precisamente sette comuni nell'area della provincia di Ascoli Piceno.

Questo evento cinematografico unico offre una piattaforma per promuovere e celebrare il cinema indipendente, coinvolgendo registi emergenti, cineasti e talenti italiani e stranieri, con un'attenzione particolare rivolta alla formazione del pubblico giovane e a tutte le novità che attraversano il mondo della settima arte. Da quest'anno l'organizzazione, curata dall'Associazione Culturale Gli O'scenici Aps e guidata dal direttore artistico Marco Trionfante, regista e attore, ha deciso di aprirsi all'ultima frontiera dell'innovazione tecnologica.

Delle oltre 250 opere iscritte al concorso, infatti, sono ben 25 quelle realizzate integralmente con intelligenza artificiale, arrivate a partire dal 18 dicembre scorso, data di apertura del bando, fino all'11 maggio, termine ultimo per l'invio delle opere. I lavori realizzati con l'IA sono arrivati da: Italia, India, Iran, Canada, Usa, Ucraina, Giappone, Uzbekistan, Spagna, Inghilterra, Cipro, Francia e Taiwan e concorreranno per la vittoria nella speciale sezione AI Innovation award.

L'idea di aprire il festival all'ultima frontiera della produzione cinematografica ha attirato l'attenzione di Sky Tg24 e in particolare della redazione di Progress, programma di approfondimento sul mondo della tecnologia, condotto da Alberto Giuffrè (link della puntata: https://video.sky.it/news/tecnologia/playlist/progress-3697).

Nel corso del programma, Marco Trionfante, direttore artistico Pcf - ha spiegato così la volontà di creare una sezione interamente dedicata all'Intelligenza artificiale: "Includere una sezione dedicata all'intelligenza artificiale in un festival del cinema permette di esplorare l'innovazione tecnologica nel campo cinematografico. L'IA sta rivoluzionando la produzione, la post-produzione e la fruizione dei film, offrendo nuove opportunità creative e tecniche".



