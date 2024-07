Disabilità, XMasters porta in spiaggia i campioni paralimpici

Lo sport paralimpico per parlare di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e richiamare all'attenzione sulle morti bianche. E' una delle iniziative inserite all'interno di XMasters, l'evento con oltre 25 discipline sportive in corso fino al 21 luglio sulla spiaggia di Senigallia (Ancona). Protagonista di questo appuntamento è l'atleta paralimpico Andrea Lanari. Reduce dalla traversata dello stretto di Messina senza l'ausilio delle braccia in appena un'ora e 26 minuti, e prima di pensare alla prossima impresa come l'attraversata del Bosforo, è giunto a Senigallia.

Durante la seconda giornata della manifestazione ha voluto sensibilizzare i giovani sull'importanza di fare attenzione agli aspetti della sicurezza e della prevenzione, ma ha anche voluto dare l'esempio di persona che non si lascia abbattere dagli eventi. L'incontro, in cui ha anche ricordato la morte del padre appena cinque giorni prima dell'impresa, è stato organizzato assieme al Comitato paralimpico delle Marche e all'Inail, così come un'altra iniziativa, quella con Luigi Casadei.

Atleta autistico, Casadei è il neoprimatista mondiale di lancio del giavellotto che lo scorso 10 luglio ha lanciato l'asta a 60,66 metri, risultando il 37/o italiano assoluto, normodotati compresi. A Senigallia è giunto insieme al suo coach Gianluca Tamberi, fratello del più celebre Gimbo, portabandiera della delegazione italiana ai giochi olimpici di Parigi. Di vera e propria impresa sportiva si può parlare della performance mattutina di Claudio De Vivo, atleta paralimpico che, assistito dall'Inail di Nola, ha partecipato alla Sprint del triathlon insieme ai normodotati. Non solo sport e disabilità: XMasters ha nel suo dna anche tanta musica e spettacoli che hanno richiamato nelle prime serate migliaia di ragazzi e ragazze tra concerti dal vivo a partire dalla musica degli anni 2000 in avanti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA