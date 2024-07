Pattugliamento in bici Polizia-Croce Rossa vicino spiagge Pesaro

La Questura di Pesaro e Urbino e la Croce Rossa Italiana, sezione di Pesaro, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno dato inizio per questa stagione estiva a una serie di attività congiunte che hanno come obiettivo l'innalzamento delle condizioni di sicurezza sul litorale pesarese.

L'attività, fa sapere la Questura, "si sostanzia, da un lato, nel pattugliamento ravvicinato delle spiagge con l'utilizzo di biciclette da parte dei poliziotti e, dall'altro, sempre attraverso l'utilizzo di velocipedi, il pronto intervento da parte del personale della Croce Rossa per il primo soccorso e attività correlate, quali ad esempio il controllo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca ai fruitori degli stabilimenti balneari, in particolar modo alle persone più esposte, anziani e bambini in testa".

Il progetto è stato reso possibile anche grazie alla donazione, da parte della Croce Rossa di Pesaro, alla Questura dei caschi protettivi utilizzati dagli agenti per l'effettuazione delle pattuglie.



