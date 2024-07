Traversata Ancona-Croazia in un progetto psicoterapia di gruppo

Si chiamano "Ringhio" e "Peverina" le imbarcazioni dell'Ancona Yacht Club che, con a bordo un equipaggio speciale, sono salpate ieri sera dal porto di Ancona, attraccando stamattina in Croazia. Il progetto inclusivo "Una Vela per Tutti", di cui quest'anno ricorre il decennale, è patrocinato dal Comune di Ancona. l'Obiettivo è offrire alle persone che soffrono di disturbi mentali l'opportunità di cimentarsi durante l'intero anno con lo sport della vela, all'interno di un percorso di psicoterapia di gruppo.

Ai velisti, oltre alla traversata da Ancona alle isole croate, resa possibile grazie alla raccolta fondi dell'evento 'Battiti di Musica' promosso dal Rotary Club Ancona Conero e Sulvic, viene offerta la possibilità di partecipare all'importante Regata del Conero (in programma domenica 15 settembre ad Ancona).

Il progetto è coordinato dalla psicologa e psicoterapeuta Gessica Grelloni, responsabile dell'iniziativa, dal responsabile della sezione vela d'altura e istruttore dell'Ancona Yacht Club Riccardo Refe, ed è promosso da Ancona Yacht Club, Anpis Marche, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale Azienda sanitaria territoriale di Ancona, guidato dal Dottor Massimo Mari.

"E' una grande iniziativa di inclusione sociale, - commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni - ma soprattutto genera sentimenti e fa vivere una grande esperienza a chi parte da qualche timore. Il Comune di Ancona è lieto di sostenerla e tifarla. Buon viaggio e buon vento a tutto l'equipaggio".

Della bontà del progetto si è accorta anche Claudia Rossi, campionessa di vela d'altura, che ha preso a cuore l'iniziativa ed è ormai da anni madrina ufficiale della manifestazione inclusiva. L'evento vede il contributo dell'assessorato allo Sport di Ancona, dalla Regione Marche e degli sponsor Sea Ambiente Srl, Frittelli Maritime Group e Ste.Mi. Impianti e dei supporter Elezinco Srl, Garbage Group, La Face Costruzioni, Websolute, Valpaint, Valentina Fersini Design e Garofoli Vini.





