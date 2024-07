Sciopero di 4 ore del Trasporto pubblico locale il 18 luglio

Anche nelle Marche, il prossimo giovedì 18 luglio, ci sarà uno sciopero di quattro ore del Trasporto pubblico locale (Tpl) riguardante dunque le lavoratrici e dei lavoratori autoferrotranvieri-internavigatori, nell'ambito dell'iniziativa indetta a livello nazionale dalle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna in considerazione del fatto che la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), si è interrotta per "l'atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali". Nelle Marche lo sciopero avverrà dalle ore 11.30 alle 15.30 per il Tpl. Verranno garantiti servizi per portatori di handicap, scuole elementari e materne.

"Verrà garantito - fanno sapere le sigle sindacali - il servizio dal suo inizio alle ore 11.29 e dalle 15.30 il servizio riprenderà normalmente sino al termine. Gli uffici sciopereranno le ultime 4 ore del turno; le officine rispetteranno i normali turni di lavoro e sciopereranno dalle 11.30 alle 15.30, medesima articolazione degli addetti di esercizio - movimento e rispetto delle medesime fasce di garanzia; I settori movimento rispetteranno i normali turni di servizio e sciopereranno dalle 11.30 alle 15.30; le partenze dai capolinea, verranno effettuate sino alle 11.29, quelle con partenza antecedente tale orario arriveranno al capolinea e l'operatore rientrerà vuoto nel deposito d'appartenenza". I lavoratori, terminato lo sciopero, si presenteranno in modo tale che il servizi o possa riprendere dai capolinea alle 15.30".

I sindacati chiedono "soluzioni per migliorare le deteriorate condizioni lavorative e retributive"; di "far fronte a carenza negli organici aziendali e gli episodi di aggressioni fisiche e verbali"; dicono "basta aumenti dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, serve migliorare i tempi di vita e di lavoro, salute e sicurezza;.

Secondo le organizzazione sindacali, inoltre, "va presa al volo l'opportunità data dal Pnrr di trasformazione del trasporto pubblico locale anche in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale".



