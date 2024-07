Finto veterinario assume segretaria e non la paga, denunciato

Lotta alle truffe: tra le tre persone denunciate dai carabinieri nel Fermano, c'è anche un sedicente veterinario. A Porto San Giorgio i militari hanno denunciato un anconetano di 40 anni per il reato di truffa e sostituzione di persona: l'uomo, infatti, si è finto veterinario e mandatario di una presunta multinazionale di proprietà del padre, inducendo una donna di 46 anni di Fermo, a licenziarsi come segretaria per firmare un contratto di assunzione, sempre con lo stesso incarico, con una multinazionale inesistente. Il 40enne raccontava di rappresentare questa società che dagli accertamenti è risultata falsa. La donna aveva lavorato per circa due mesi senza percepire lo stipendio, ricevendo solo buste paga anche queste risultate false.

A Pedaso, i carabinieri hanno concluso le indagini a seguito della denuncia presentata da un residente e hanno denunciato una 37enne originaria del Lazio che, attraverso un portale online aveva posto in vendita due container al prezzo di 3.500 euro: era riuscita a farsi versare la somma pattuita per concludere la transazione, su un conto corrente a lei intestato, per poi rendersi irreperibile e non inviare la merce.

Altra truffa a Montegranaro dove i carabinieri, dopo gli accertamenti sui tabulati telefonici e sulla documentazione bancaria, hanno denunciato un uomo di 39 anni, di Caserta, che telefonicamente, fingendo di essere un operatore di un istituto di assicurazione, aveva fornito istruzioni per attivare una polizza Rc auto, in realtà mai emessa, facendosi accreditare da un 57enne del posto, la somma totale di euro 500 circa su una carta a lui intestata.



