A 9 anni rischia di annegare, condizioni critiche ma stazionarie

Sono ancora "critiche ma stazionari" le condizioni della bambina di 9 anni ricoverata presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del Salesi di Ancona da ieri sera, dopo aver rischiato di annergare mentre faceva il bagno in mare davanti alla spiaggia di Falconara Marittima (Ancona).

"Attualmente le condizioni della paziente permangono critiche ma stazionarie. - scrive in un bollettino medico il dottor Alessandro Simonini, direttore della Sod di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del Salesi, che fa parte dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - Nel corso della notte non si sono evidenziate situazioni peggiorative - osserva - ma, non potendo escludere una progressione evolutiva dei meccanismi fisiopatologici legati all'inalazione massiva di acqua di mare, la prognosi permane riservata".



