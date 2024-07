Turismo trainato anche da agricoltura, tradizione e cibo

Anche le Marche attirano i turisti con l'enogastronomia. Olive all'Ascolana, i passatelli, i vincisgrassi, i maccheroncini di Campofilone o il Verdicchio, sono tra le specialità che Taste Atlas, l'atlante on line del cibo di tutto il mondo, ha preso in considerazione per stilare la classifica delle migliori cucine al mondo. A guidare è l'Italia, davanti a Giappone e Grecia.

Questo primo posto, evidenzia Coldiretti Marche, si deve anche alle eccellenze marchigiane. Cibi che nascono dalla tradizione contadina e che vengono sostenuti da 7.869 tra bar, ristoranti e pizzerie (dati Fipe) e da 540 agriturismi che servono su circa 18mila posti tavola il cibo del territorio.

"Oggi in Italia quasi un euro su tre è speso per mangiare fuori e diventa quindi rilevante l'indicazione dell'origine dei cibi serviti consumati nei menu", spiegano da Coldiretti Marche.

Quindi, il turismo è un settore trainato anche da agricoltura, tradizione e cibo.

Lo scorso anno, ad esempio, si sono registrati 2,5 milioni di arrivi in tutte le strutture ricettive marchigiane. Il 4,7% ha riguardato gli agriturismi che registrano una crescita sia per quanto riguarda gli italiani (+6% arrivi, +4% presenze), sia per gli stranieri (+10% arrivi, +14% presenze). E sono proprio gli stranieri a far registrare permanenze medie più lunghe: quasi 6 giorni di media contro i 3 degli italiani. "Tutto questo mentre è in forte crescita anche la domanda di esperienze enogastronomiche vacanziere con le Marche pronte ad accogliere questo segmento Strade del Vino, Città dell'Olio e 35 prodotti certificati dop, docg, igp, eccetera e mercati di Campagna Amica", concludono da Coldiretti Marche.



