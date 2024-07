Torna ad Ancona Sensi d'Estate, tra musica, prosa e poesia

Comincia il 17 luglio con un concerto dedicato ai grandi compositori francesi tra Ottocento e Novecento la 23/a rassegna curata dal Museo Tattile Statale Omero 'Sensi d'estate', che porta gratuitamente alla Mole Vanvitelliana di Ancona tutti i mercoledì fino al 21 agosto sei eventi culturali di diverso genere.

Il concerto è l'ultima tappa della proposta estiva 'Oltre confine' dell'associazione Amici della Musica 'Guido Michelli' e prevede in collaborazione con Museo Omero musiche di Ravel, Fauré, Debussy e Saint-Saëns di cui intende restituire tutta la coloritura timbrica d'ispirazione impressionistica e post impressionistica. Sul palco il soprano Jennifer Turri e il baritono Martin Csölley, assieme ai pianisti Mayaka Nakagawa e Ludovico Falqui Massidda. Il 24 luglio sarà la volta di 'Ribellione e passione nelle canzoni e nelle poesie di Fabrizio De André e Alda Merini', dove Maria Grazia Barboni (voce e chitarra) e Milena Costantini (voce narrante) omaggeranno i due grandi artisti. Si prosegue il 31 luglio con progetto 'Canzoni dentro' della band Turkish Café nata nel quartiere turco di Bruxelles, che amalgama strumenti e canti di diverse culture eseguite per l'occasione da Veronica Punzo (voce), Julián Corradini (chitarra e voce), Simone Giorgini, (contrabbasso e voce) e Luca Cingolani (batteria).

Il 7 agosto è la volta della prosa con 'Gli infiniti ritorni di Ulisse', in cui Laura De Carlo (voce recitante) Alessandro Pertosa (narratore) e Alessandro Pellegrini (accompagnamento musicale) intratterranno il pubblico in una rilettura sulle onde della letteratura occidentale del viaggio dell'eroe omerico.

Il 14 agosto il Roger Corrêa Italian Quartet porterà alla Mole brani originali del compositore brasiliano Roger Correa, del sassofonista e compositore Massimo Valentini e del pianista Andres Langer, assieme a quelli della tradizione popolare brasiliana, italiana e argentina. Si chiude il 21 agosto con 'Giacomo immortale', spettacolo dedicato a Puccini nel centenario della morte, ideato e scritto da Giulio Boschetti e realizzato in collaborazione con gli Amici della Lirica 'Franco Corelli' di Ancona che intreccia prosa e lirica ripercorrendo i momenti più salienti della vita del compositore e della moglie Elvira Germignani. Lo interpretano Noemi Umani (soprano), Dario Di Vietri (tenore), Giulio Boschetti (baritono) e Riccardo Serenelli (pianoforte) con le voci narranti di Luca Violini e Giulia Bellucci. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria e sono ammessi i cani guida.



