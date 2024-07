Partiti Open day per gli studenti all'Università di Camerino

Partiti gli open day all'Università di Camerino (Macerata), iniziativa di orientamento per conoscere da vicino l'Ateneo, i corsi di laurea, le strutture ed i servizi in tutte le sedi. Domani 12 luglio è in programma l'Open Day presso la sede di San Benedetto del Tronto, mentre il 24 luglio presso la sede di Ascoli Piceno.

Il 25 luglio ad essere aperti e visitabili saranno i laboratori a Camerino. Nell'appuntamento odierno, gli studenti accompagnati dai familiari hanno potuto avere informazioni sui corsi di laurea attivati dalle Scuole di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie, nonché conoscere tutti i servizi, le agevolazioni e le opportunità messe a disposizione dall'Ateneo.

Ad accoglierli in Ateneo il Rettore Graziano Leoni, il Prorettore Vicario Emanuele Tondi, la Delegata all'Orientamento Isolina Marota e la Direttrice della Scuola di Studi Superiori "Carlo Urbani" Loredana Cappellacci.

Nel pomeriggio hanno potuto visitare le strutture, le residenze universitarie, gli impianti sportivi e, per quanti interessati ai corsi di Medicina Veterinaria, anche le strutture della sede di Matelica e dell'ospedale veterinario.

"Gli open day rappresentano una grande opportunità - ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni - per illustrare al meglio l'offerta formativa del nostro Ateneo. L'offerta formativa è costantemente aggiornata ed implementata per fornire alle nostre laureate ed ai nostri laureati le competenze necessarie affinché siano competitivi e possano ottenere un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, come testimoniato anche dai dati AlmaLaurea", ha concluso.



