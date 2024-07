All'Arena sul mare i concerti di Dardust e Sonik

Dopo la conclusione di UlisseFest, la festa non si ferma con i concerti di Dardust e Sonik. Due nuovi appuntamenti nel calendario dell'Arena sul Mare, la prestigiosa location voluta dall'Amministrazione comunale e messa a disposizione dell'estate anconetana grazie alla collaborazione dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico centrale.

"Andiamo a riempire di contenuti questo palcoscenico esclusivo che è l'Arena sul Mare - afferma l'assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio - e lo facciamo con due eventi che la valorizzano per aspetti diversi. Con Dardust, il 19 luglio, avremo uno spettacolo che nasce proprio per sfruttare la suggestione di questo luogo, nel momento in cui il mare saluta il giorno e accoglie la sera. Accogliamo poi con grande soddisfazione Sonik, forti del successo dell'esperienza dei dj set della scorsa settimana. Con un evento di quel tenore ci rivolgiamo a tutti i ragazzi, e in particolare ai ragazzi di Ancona, che potranno ascoltare buona musica e divertirsi nella loro città, senza doversi spostare altrove per trovare occasioni di intrattenimento".

Cancelli aperti alle 21 di venerdì 19 luglio per il musicista di origini marchigiane Dardust, che si esibirà all'Arena a partire dalle 21,30, in un concerto organizzato in collaborazione con la direzione artistica di Adriatico Mediterraneo. Lo spettacolo di Dardust unisce le sonorità classiche con quelle elettroniche, ispirandosi al genere pop classic degli anni Ottanta. Dardust sarà al pianoforte, accompagnato dal Sunset String Quartet. Dardust, è Dario Faini, pianista italiano tra i più premiati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d'eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarés di oltre 95 dischi di platino. Il nome è la crasi tra Ziggy Stardust di David Bowie e un tributo al duo Dust Brothers, ora Chemical Brothers. Il suo ultimo lavoro è il brano Mon coeur, Béton Brut, pubblicato il 21 giugno 2024.

Sonik DJ in concerto con il progetto LIVE IN… sabato 20 luglio con inizio alle 23 di sabato 20 luglio all'Arena del Mare e il palcoscenico farà, contemporaneamente, da set per la serie televisiva "LIVE IN...", in onda sul digitale terrestre nazionale e sulla piattaforma Sky (canale 68 digitale terrestre, Sky canale 5068), raccontando tutto l'evento di Ancona.

L'atmosfera si scalderà con il popolarissimo Holi Color Party.

Il concerto di Sonik si baserà sul suono di tendenza e l'elettronica e i campioni musicali che hanno segnato la storia dagli anni 90 a oggi si fonderanno in una location che anche l'artista ha definito "di grande fascino", sul mare di Ancona, sottolineando l'obiettivo di "mettere in luce lo stretto rapporto tra il patrimonio che offre il territorio e il linguaggio artistico". Sonik proporrà i suoi brani inediti e remix di hit internazionali di grande successo.

Durante il concerto sarà inoltre presentato il nuovo singolo estivo 2024, colonna sonora per un'estate all'insegna di numerosi LIVE IN, realizzato con l'artista Francesco Maser. I concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, a partire dai prossimi giorni, sulla piattaforma Eventbrite.





