Conferenza sulle collaborazioni tra Unicam e Paesi Centro Asia

Nell'ambito delle attività del progetto dell'Università di Camerino finanziato dall'Ue nel programma Erasmus+ KA171, si è tenuta lo scorso 8 luglio in Ateneo una conferenza per illustrare la collaborazione tra l'Unicam e gli Atenei dell'Asia Centrale, in particolare di Paesi quali Kazakhstan, Kirgystan e Uzbekistan.

L'incontro, che è stato organizzato dall'Università di Camerino in collaborazione con l'Isia - Istituto Italiano per l'Asia, presieduto dal sen. Mario Morgoni, è stato aperto dai saluti del Prorettore vicario con delega all'internazionalizzazione prof. Emanuele Tondi. Presenti all'incontro, tra le altre autorità, anche l'ambasciatore Federico Failla Coordinatore della Riunione Ministeriale Italia-Asia presso la Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, S.E. Yerbolat Sembayev, ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan in Italia, Edoardo Crisafulli direttore dell'Italian Cultural Institute in Kazakhstan, Maurizio Acciarri dell'Università di Milano Bicocca e Presidente di Silkway, network al quale partecipano diverse università europee e centroasiatiche.

L'incontro è stata l'occasione per riunire docenti e personale tecnico amministrativo provenienti da tutte le università afferenti al progetto Erasmus+ KA171 del Centro Asia, coordinato per Unicam dal prof. Carlo Lucheroni e per l'Asia centrale dalla University of International Business (UIB), rappresentata dalla Rettrice Anar Makhmetova.

Grazie a questa collaborazione sarà possibile stabilire sempre nuove collaborazioni non solo tra atenei ma anche con altri attori del territorio quali le realtà imprenditoriali, fornire sempre maggiori opportunità di mobilità di studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, promuovere azioni e sviluppare soluzioni innovative per le sfide globali su tematiche strategiche per i partner mettendo in sinergie le diverse competenze, nonché incrementare ulteriormente la percentuale di studentesse e studenti internazionali dell'Ateneo.



