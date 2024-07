Scaglia bottiglie contro il servizio dipendenze, denunciato

Concluse le indagini su un episodio di danneggiamento avvenuto nei giorni scorsi ai danni del Serd, il servizio dipendenze di Porto Sant'Elpidio. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio (Fermo) hanno individuando un pregiudicato 31enne di origini algerine che nei giorni scorsi è passato con la propria auto davanti agli uffici del servizio sanitario territoriale delle dipendenze (Sert), farneticando frasi ingiuriose e lanciando dal finestrino delle bottiglie di vetro che si sono frantumate nei pressi della struttura, fortunatamente senza provocare danni. L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di "getto pericoloso di cose".

Controlli a tutto campo dei carabinieri nel Fermano: a Falerone conclusa una serie di accertamenti, a seguito della querela formalizzata da un uomo del posto che ha trovato danneggiata la sua auto parcheggiata sotto casa.

L'attività di indagine dei carabinieri di Falerone ha permesso di identificare e denunciare per il reato di danneggiamento aggravato, un italiano di 48 anni residente a Montappone. I fatti sono da ricondursi a frequenti incomprensioni di vicinato, mai chiarite.

A Monterubbiano invece i militari dell'Arma, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un'auto sulla quale pesava un fermo amministrativo perché priva di assicurazione. L'uomo alla guida, un italiano di 67 anni, era stato incaricato quale custode della vettura sottoposta a sequestro. I carabinieri hanno proceduto alla denuncia dell'uomo per violazione dei doveri su cose sottoposte a sequestro e violazione dei sigilli.

Infine a Montegranaro i militari dell'Arma, durante un controllo, non hanno trovato in casa un italiano di 59 anni sottoposto al regime deli arresti domiciliari. L'uomo infatti, si era allontanato dall'abitazione dove doveva scontare la pena senza dare nessuna spiegazione: denunciato per il reato di evasione.



