Nuovo volto di piazza della Repubblica, sopralluogo di Silvetti

Prende forma il nuovo volto di Piazza della Repubbica e vie limitrofe. In vista dell'avvio dei lavori di riqualificazione, lunedì prossimo 15 luglio il sindaco Daniele Silvetti e l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini insieme ai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo L'obiettivo, già annunciato, è quello di realizzare una piazza completamente pedonale con relative modifiche alla viabilità veicolare. Si inizia con una sperimentazione rispetto alle scelte di modifica della viabilità veicolare, anche in vista dell'imminente evento del G7 Salute che si svolgerà nella città di Ancona l'9-10 e 11 di ottobre. L'obiettivo - è ricordato in una nota dell'Amministrazione - è quello di mettere in atto tutti gli interventi ad eliminazione degli ostacoli per la completa fruizione della piazza da parte dei pedoni.

"Questo primo intervento - afferma Silvetti - anticipa un progetto più complesso che interesserà il centro storico. La piazza sarà restituita alla città, sarà vivibile e percorribile senza il passaggio attuale delle auto. A beneficiarne anche la viabilità che non subirà gli attuali intasamenti, liberando uno spazio chemetterà in risalto lo storico Teatro delle Muse".

Il costo complessivo dei lavori - finanziati con somme derivanti da avanzo centro storico- è di 50mila euro.

Tra gli interventi previsti nella piazza: lo smontaggio della pensilina, la sistemazione delle pavimentazioni stradali in pietra arenaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la messa in opera di paletti para pedonali, lo smontaggio e il posizionamento di elementi verticali elettronici e la messa in opera segnaletica verticale.

Si parte con lanuova traiettoria veicolare obbligatoria in discesa da via Gramsci in linea diretta su Largo Sacramento, con immissione su piazza Kennedy e verso l'uscita dalla città. I mezzi, in sostanza, non effettueranno più la curva a destra davanti al Teatro. Verranno eliminati la pensilina in mezzo alla piazza e gli stalli dedicati oggi alla sosta veloce posti davanti alla pensilina.

I taxi verranno saranno spostati e posizionati all'ingresso dello scalo portuale; lo spazio destinato agli scooter, a fianco, verrà mantenuto, mentre il cassonetto Igenio attualmente ubicato a lato della chiesa del Sacramento verrà rimosso: Anconambiente comunica che il conferimento dovrà essere effettuato in largo Sacramento, via Cialdini angolo piazza Kennedy e via dell'Appannaggio. Sempre in piazza Kennedy verrà rimossa la fermata bus attuale e trasferita in via XXIX settembre insieme con l'altra già presente, liberando 7 posti auto, e verrà eliminato il piccolo spartitraffico con semaforo davanti alla Banca d'Italia.



