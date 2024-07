Tenta furto all'eremo di S.Cataldo sfondando la porta, arrestato

Si è introdotto nell'eremo di San Cataldo di Esanatoglia dopo aver sfondato la porta dotato di attrezzi da scasso ricerca di oggetti sacri e di valore. Per l'uomo, pensionato 55enne, originario di Monte Roberto ma residente a Jesi sono scattate le manette grazie all'intervento dei carabinieri delle Stazioni di Fiuminata, Fiastra e del Radiomobile della Compagnia di Camerino nel corso della notte scorsa.

All'arrivo dei carabinieri si era nascosto in un sottoscala per sfuggire ai militari dell'Arma. Dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento e tentato furto aggravato. Oggi presso la Procura della Repubblica di Macerata è prevista la celebrazione del processo per direttissima.



