Il consigliere regionale Mirko Bilò passa a Forza Italia

Il consigliere regionale Mirko Bilò, che due settimane fa è uscito dal Gruppo della Lega insieme a Linda Elezi e Marco Marinangeli, entrerà nel Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. La formalizzazione del passaggio avverrà nella giornata di domani in cui si riunirà l'Assemblea legislativa regionale. Dopo l'uscita dalla Lega Bilò era entrato nel Gruppo Misto.

"È con grande piacere che diamo il benvenuto all'interno della famiglia di Forza Italia in Consiglio regionale delle Marche, a Mirko Biló", dichiarano in una nota congiunta, il coordinatore regionale di Forza Italia Marche Francesco Battistoni, il Capogruppo Forza Italia Regione Marche Jessica Marcozzi, il vice presidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui e il segretario provinciale di Forza Italia Ancona, Gianluigi Tombolini.

"L'ingresso del consigliere Bilò all'interno della componente azzurra in Regione - proseguono - ci rafforza nella nostra capacità istituzionale, contribuendo a consolidare la nostra visione politica rivolta ai cittadini e alle comunità. La grande esperienza matura al servizio dello Stato come dirigete di polizia, la grande professionalità e la lunga esperienza politica di Mirko, ci aiuteranno a proseguire il nostro lavoro in Regione con maggiore determinazione e passione. Qualità - aggiungono Battistoni, Marcozzi, Pasqui e Tombolini - che ci identificano e che ci rendono un partito credibile, responsabile e vicino alla gente. Se il gruppo azzurro in Regione Marche cresce, lo dobbiamo al grande lavoro svolto dal nostro Segretario Nazionale Tajani, - concludono - alla concretezza e alla attendibilità della nostra proposta politica dimostrata in questi anni, dove Forza Italia e i suoi rappresentanti sono diventati un punto di riferimento per la collettività, la società civile e i cittadini".



