Pusher albanese in manette, aveva 600 grammi di cocaina

E' finito in manette un 40enne di origine albanese scoperto nella serata di ieri, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino con 600 grammi di cocaina pronta per essere smerciata.

I militari da giorni erano sulle tracce dell'uomo nel quartiere di Pantano, che servendosi di un immobile in quella zona nascondeva lo stupefacente destinato allo spaccio. Dopo numerosi servizi di osservazione, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno notato il pusher che si introduceva in un condominio. Seguito fino al seminterrato, i militari lo hanno fermato e controllato. La perquisizione del piccolo locale - la cui chiave era stata occultata in una canalina elettrica a breve distanza dalla cantina - ha consentito di trovare e sequestrare ben 600 grammi di cocaina, suddivisa in vari involucri di peso variabile, oltre ad materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e associato presso la casa circondariale di Pesaro dove, nelle prossime ore, si terrà l'udienza di convalida dinanzi al gip.

Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione della cocaina sequestrata e accertare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nell'illecita attività.

L'operazione si colloca nella più vasta campagna di controlli antidroga disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino con l'approssimarsi della stagione estiva e attuata, nel territorio dell'intera provincia, dalle varie articolazioni operative.



