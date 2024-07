Muore a 30 anni precipitando da un palazzo a San Severino

Un operaio, di origine albanese, di 30 è precipitato da un palazzo in cui erano in corso lavori di ristrutturazione a San Severino Marche (Macerata) in viale Europa al civico 39. Verso le 17,30 è arrivato in auto con la madre, è sceso ed è entrato nel cantiere. Salito ai piani superiori è precipitato da una decina di metri. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che si sia trattato di un gesto volontario. Tesi suffragata da quanto testimoniato dai familiari.



