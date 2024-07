Il delitto Matteotti, nuova edizione a 100 anni dall'omicidio

A cento anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, viene presentata a Senigallia (Ancona) la nuova versione aggiornata e completa del fumetto "Il delitto Matteotti" scritto nel 2018 da Francesco Barilli, disegnato da Manuel De Carli (ediz. Becco Giallo).

L'iniziativa è promossa dalla sezione Anpi di Senigallia "Giulia Giuliani e Luigi Olivi", in collaborazione con Iobook, associazione Augusto Bellanca, Istituto Gramsci sezione di Senigallia e associazione di Storia Contemporanea di Senigallia nell'ambito degli eventi per ricordare il parlamentare ucciso il 10 giugno 1924 dopo il celebre discorso del 30 maggio in cui denunciò brogli elettorali accusando i vertici del partito fascista.

Sabato 6 luglio, alle ore 21:30 nei locali della libreria Iobook di via Cavour a Senigallia, interverrà l'autore e sceneggiatore Barilli per parlare di fumetto, storia, antifascismo insieme a Mabel Morri, disegnatrice nonché vicepresidente di Anpi Senigallia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA