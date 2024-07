Ferito in un incidente il mossiere della Quintana

Il mossiere della Quintana di Ascoli Piceno, Pino Di Teodoro, è rimasto vittima stamani di un grave incidente stradale avvenuto in città, nel quartiere di Borgo Solestà.

Di Teodoro,78 anni ascolano, è caduto mentre in bicicletta percorreva via Rigantè, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, constatate le gravi condizioni dell'anziano, hanno disposto il suo trasferimento al Trauma Center dell'ospedale di Torrette ad Ancona.

Il mossiere è una delle figure principali della rievocazione storica ascolana; è infatti colui che ordina movimenti a tutti i figuranti durante le esibizioni al campo dei giochi dello Squarcia.



