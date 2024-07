Banca del Piceno Illuminati neo direttore generale

Gabriele Illuminati è il nuovo direttore generale della Banca del Piceno, completando così il rinnovamento delle cariche iniziato con la nomina di Sandro Donati a presidente nel giugno scorso. Illuminati, 46 anni di Grottammare, ha una laurea in Economia e Commercio, è dottore commercialista e revisore contabile dal 2005 e iscritto al registro dei revisori legali dal 2008. La sua esperienza nella gestione di filiali e nella pianificazione strategica è ritenuta fondamentale per il nuovo ruolo.

Nel corso della conferenza stampa oggi nella sede centrale di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) Illuminati ha sottolineato "l'importanza della politica della Bcc Picena di reinvestire nel territorio i 2 miliardi di euro amministrati ed è questo che ci differenzia da altri istituti di credito".

La Banca del Piceno opera in 78 comuni e nel 2023 ha erogato 106 milioni di euro in nuova finanza, supportando piccole e medie imprese e famiglie. Il presidente Sandro Donati ha espresso soddisfazione per la scelta di Illuminati, sottolineando la "valorizzazione delle professionalità interne alla banca". Con 28 sportelli nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, Donati ha dichiarato che "al momento non sono previste nuove aperture né politiche di fusione immediate, pur non escludendo future possibilità di fusione con altri istituti in un futuro ancora non identificabile temporalmente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA