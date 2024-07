Parte da Fano ciclo incontri presidente Anci Marche con sindaci

Dopo la tornata elettorale e la proclamazione di vari sindaci a seguito anche di ballottaggi, il presidente di Anci Marche, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, ha avviato in tutta la regione un ciclo di incontri con i primi cittadini, intitolato "Presidente in Comune". Ciò per "un confronto costante, andando sui territori ad incontrare singolarmente più colleghi sindaci possibile di comuni di tutte le dimensioni". Iniziative che si affiancheranno agli incontri nelle "occasioni canoniche come assemblee, consigli direttivi, convegni, momenti formativi che Anci Marche prevede da statuto e organizza puntualmente". Il primo incontro a Fano con il sindaco Luca Serfilippi.

Anci Marche, ricorda Fioravanti, "è un'associazione nella quale tutti i comuni trovano attenzione e partecipazione e alla quale i sindaci contribuiscono al di là della propria appartenenza politica nell'interesse di tutti i Comuni". Da qui gli incontri promossi da Fioravanti, il primo dei quali a Fano.

"E' una città importante, con oltre 60mila abitanti, - ricorda il presidente di Anci Marche - punto di riferimento per la vita economica e sociale di una bella fetta di territorio del sud della provincia di Pesaro Urbino. Sentito il sindaco e registrata la piena disponibilità ad incontrarci, sono stato lieto di recarmi in Comune avviando questo ciclo di incontri che ho voluto chiamare "Presidente in Comune" a rimarcare la condivisione degli obiettivi, la volontà di confronto e dialogo, le esigenze dei singoli territori da mettere a fattor comune - conclude Fioravanti - riportandoli poi sui tavoli nazionali dove Anci Marche farà sentire la sua voce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA