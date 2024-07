Spaventava i passanti, intercettato dalla polizia

Urlava per strada frasi senza senso, dimenandosi e assumendo un atteggiamento aggressivo, spaventando i cittadini che passeggiavano lungo la via e che hannop chiesto l'intervento della polizia presenti in servizio di controllo del territorio lungo Corso Carlo Alberto.

Si tratta di un cittadino di origine bengalese di circa 20 anni intercettato e quindi identificato dagli agenti lungo la strada. Risultato regolare sul territorio nazionale, l'uomo era in condizioni psicofisiche alterate e per questo i poliziotti hanno chiesto l'intervento di personale sanitario che, una volta giunto sul posto, provvedeva a trasportarlo presso l'Ospedale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA