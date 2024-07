Silent party in piazza del plebiscito, si balla con le cuffie

Si scrive 'silent party', si legge 'discoteca silenziosa'. L'appuntamento per ballare in centro torna domani sera, mercoledì 3 luglio, in Piazza del Plebiscito per l'ultima serata dei Mercoledì universitari, eventi promossi dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e all'Economia della Notte.

Per divertirsi a ritmo di musica con le cuffie, è possibile noleggiarle con un messaggio Whatsapp al numero 351 9349557 scrivendo 'Nome Cognome Silent Ancona' (euro 10 con ritiro entro le 21:30 oppure euro 12 con ritiro dopo le 21:30 o senza prenotazione).

Il silent party si inserisce nel più ampio programma 'Eventi Ancona Città Universitaria': in Piazza del Plebiscito giovedì 4 e giovedì 11 luglio si terranno dalle 20:30 alle 22:00 giochi a quiz con 'Il cervellone', mentre venerdì 5 e venerdì 12 dalle 18:30 alle 21:00 sono previste attività ricreativo-culturali presso il cortile della facoltà di Economia Giorgio Fuà.



