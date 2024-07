Annega a 12 anni, aperto un fascicolo ma nessun indagato

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del ragazzino di 12 anni, Abdou Diokhane, annegato sabato in mare a Falconara Marittima (Ancona). Non ci sono indagati: si tratta di un atto dovuto disposto dal pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo che non ha disposto l'autopsia sulla salma del minorenne, nato a Jesi , di origine senegalese, ritenendo esaustiva una semplice ispezione esterna.

Dall'esame del medico legale non sono emersi traumi sul corpo del 12enne. L'ipotesi privilegiata è dunque quella dell'annegamento. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno sentire due minorenni che si trovavano al mare con il 12enne quando si è consumata la tragedia. Il gruppetto di ragazzini stava giocando in spiaggia vicino alla piattaforma Bedetti, quando Abdou è stato visto annaspare e finire sott'acqua, senza più riemergere. Gli inquirenti non ravvisano responsabilità di terze persone in merito alla sicurezza del molo.



