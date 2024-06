A Camerino lavoratore in nero, carabinieri chiudono kebab

A Camerino i carabinieri hanno chiuso un kebab dopo aver trovato, alle dipendenze dell'esercizio, un lavoratore non regolarmente assunto. Durante i servizi di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata i militari della Compagnia di Camerino, hanno multato un bar, per carenze igienico-sanitarie, e un ristoratore, per non aver predisposto il primo soccorso e non aver riportato gli allergeni nei menu. Il titolare del ristorante è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per aver predisposto una rete di telecamere interne che riprendevano i lavoratori in servizio.

Nel corso dei controlli, protrattisi per l'intera serata di venerdì nell'intero territorio dell'entroterra sibillino, i circa quaranta militari impegnati hanno inoltre identificato 140 persone, provvedendo ad elevare undici verbali al codice della strada e ritirando due patenti per guida in stato di ebbrezza, oltre a sequestrare un'autovettura.



